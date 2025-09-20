Pilonii care pleacă

Primărița comunei Berchișești, Violeta Țăran, a transmis că ”administrația locală încurajează toți copiii să persevereze în a învăţa cît mai mult şi cît mai bine, astfel încît, peste ani, micuţii de azi să devină pilonii de bază ai comunei, aflată în continuă dezvoltare”.

Însă, după cum doamna Țăran a putut observa în numeroșii săi ani de mandat de pînă acum, în comună rămîn doar pilonii de poduri, în vreme ce pilonii ceilalți pleacă să se realizeze în marile orașe de la noi sau în străinătate.

Elev Tolstoi