Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, primar al municipiului Suceava și, respectiv, subprimar în exercițiu al aceluiași municipiu, declarăm că virgulă cînd scrieți prostii despre noi în foaia asta oribilă numită Jupânu`, ați face bine să vă căutați avocați buni, fiindcă asemenea afronturi la adresa noastră nu pot rămîne nepedepsite. Bunăoară, în ultimul număr al foii, chiar pe pagina 1, aveți tupeul de a pune titlul ”Moșierii de la Primăria PSD Suceava și șerbii”, ceea ce este minciună în fals, cum spunea Doamna. În primul rînd, nu am obligat niciun ”șerb” să iasă la curățenia generală a orașului inițiată de noi, domnul primar și domnul subprimar. Am rugat să iasă cine vrea și cine poate pentru că virgulă curățenia orașului nu e numai problema Primăriei, ci este o datorie civică. Însă dvs., dușmani ai ordinii și curățeniei, în general, v-ați pus pe instigat lumea la nesupunere civică, iar virgulă, care se regăsește și în Codul Penal. Păi, ce mare chestie e să pui mîna pe greblă și să o tragi prin spațiile verzi, ori să culegi cîteva mucuri de țigări de pe carosabil, așa cum eu însumi, dl. Subprimar, am procedat în urmă cu cîteva luni, cînd în plin trafic am coborît din mașina personală și i-am dat o lecție nesimțitului ăluia pe care am ordonat să-l și amendeze Poliția Locală. Apropo: cu același prilej, al curățeniei de pe 13, tot eu însumi, subprimarul, am să dau o pildă (atenție cum culegeți textul!) vie, ieșind cu bidineaua și cu o găleată de var cu care să trasez dungi noi pentru parcările de care neobrăzați ca Popovici ăla al vostru au tot abuzat `j` de ani. Ba, chiar am să propun că, iar virgulă, care dintre cetățeni mă va fi ajutat direct, să primească pe lîngă Diploma de Cetățean Responsabil și o bidinea ca amintire din partea celui mai competent zugrav din urbe, cel care a făcut minuni cu pereții de la Spitalul Județean, iar ca bonus un procent din amenzile pe care o să le mai plătească neobrăzatul ăla de Popovici, precum și alți neobrăzați de ziariști, obișnuiți doar cu mocăngeala la parcare. Trăiască bidineaua, varul, grebla și punga de plastic, instrumentele care cu imaginația noastră și munca voastră pot face din Suceava o veritabilă metropolă, aproape la fel de curată ca virgulă Coțușca.

Primarul și subprimarul, trasînd parcări cu bidineaua și cu varul