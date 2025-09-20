Imigranții fugăriți, recoltele neculese

Conform presei de peste Ocean, aproximativ 1,2 milioane de muncitori au pierdut Statele Unite ale Americii în urma deportărilor masive ale administrației Trump. Florin Senciuc este un sucevean stabilit de 25 de ani în SUA.

”Eu ți-am trimis articolul pe care l-am văzut și spune că sînt peste 1.200.000 de locuri de muncă. Dar o statistică de ultim moment oficială încă nu există și nu cred că o să existe cîndva, din simplul motiv că numerele sînt în continuă mișcare. În sensul că nu există zi să treacă fără să se audă, ori la nivel local, ori la nivel național, de avioane care pleacă cu imigranți care sînt deportați în diferite țări. Nu mai departe de acum vreo trei – patru zile, un judecător federal a dat un ordin în care a oprit chiar pe aeroport la decolare vreo două sau trei avioane cu minori care decolau spre Honduras. Deci, în articolul respectiv se detaliază un pic mai mult lipsa care o să se simtă mai ales acum în sezonul recoltării. Acolo, de exemplu, se arată numărul de muncitori care lipsesc deja în domeniul agriculturii în zone gen Texas. Un exemplu în articolul respectiv spunea că recolta de harbuz, de pepeni, de pepene galben, mă rog, a rămas nerecoltată și a trebuit să fie lăsată să putrezească. Acum, în luna septembrie, este sezonul agricol la roșii, la ce au în California, la avocado. Este o zonă foarte mare, eu am fost de multe ori acolo și am rămas impresionat mergînd ore în șir cu mașina. Acolo, practic, e grădina de zarzavaturi, de legume a americanilor – în California. De la Bakersfield în nord, mergînd spre San Francisco. La fel, raidurile făcute de oficiul, de departamentul de imigrări au lăsat cîmpuri întregi, au lăsat ferme întregi, afaceri fără oameni care să recolteze. Plus că mai sînt foarte mulți imigranți care lucrează în domeniul construcțiilor, care lucrează în domeniul sănătății, la casele de bătrîni, mai ales acolo, pentru că e o muncă de salahor, e o muncă necalificată și uite că sînt problemele deocamdată. Părerea mea este că o să se vadă rezultatele cam peste jumătate de an – un an, pentru că deja oficial se estimează că nu mai există imigrări în Statele Unite, deci a scăzut drastic numărul de imigrări ilegale în Statele Unite, plus că acum sînt în plină procedură, cum să zic eu, treburile astea la nivel statal. Adică fiecare stat, chiar și din interior, nu numai cele de graniță – Texasul, California sau Florida, dar sînt și cele de la nord care încep să aplice legea mai dur.

În plasa asta întinsă de departamentul de imigrări în care sînt arestați cei cu probleme pică și imigranți care sînt în procedură sau în proces de a-și clarifica situația prin intermediul justiției. A fost adus din Salvador un individ care a fost deportat forțat acolo, cu toate că era în procedură legală de a-și rezolva statutul în Statele Unite. Au fost deportați oameni care aveau deja green-card, dar este adevărat că au plecat și oameni de bunăvoie care au zis, <Doamne, nu mai am green-card de atîția amar de ani, nu am fost eu în stare să rezolv problema, mai bine plec decît să fiu dat forțat afară>, pentru că se pune interdicție pe 10 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte. Deci vom afla, nu, mai departe de anul viitor, în șase luni, nu cred că o să treacă un an, o să aflăm cu adevărat impactul și în agricultură, și în domeniul sănătății, și în cel de construcții, în acele domenii unde forța de muncă a imigranților este clar preponderentă”.