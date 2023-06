Pentru prima dată în Bucovina. Nu și pentru ultima

„Mărturisesc că este pentru prima dată cînd vin în zona asta a țării dintr-un motiv oarecum simplu. Colega mea de la asociație este din Piatra Neamț. E plecată de mult timp la București și lucrăm împreună de mai bine de 10 ani. Ea fiind de la Piatra Neamț, cînd e vorba de făcut un proiect prin părțile Moldovei este prima care spune că se duce, pentru a trece și pe la mama. Vă spun sincer, cînd am ajuns la Suceava m-am frecat la ochi, fiindcă eram pe șosea. Am crezut că sînt într-un tablou pictat. L-am sunat pe soțul meu și i-am zis că avem Elveția acasă. I-am zis că nu trebuie să mergem în Elveția, nici în Austria, ca să vedem peisaje de vis. A fost impresionant. Cunoșteam Bucovina de pe la Știrile ProTV, unde se fac materiale de fiecare dată cu frumusețile Bucovinei. Am oprit pe marginea drumului și am stat și m-am uitat efectiv în jur, pentru ca în mintea mea să cred că am peste 40 de ani și nu ajunsesem niciodată la Suceava. Mi-a fost rușine. Le-am comunicat celor de-acasă că de-acum încolo nu va trece nici un an fără să venim măcar o dată să vizităm Bucovina. Eu sînt bucureșteancă și vă spun sincer că sînt îndrăgostită de zona Bucovinei”. Ana Măița, președinta Asociației ”Mame pentru Mame”, a fost la Suceava pentru a promova programul de vaccinare anti-HPV.