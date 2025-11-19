Pasul 2 înapoi. În loc să fie înainte

Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, iarăși, că nu va renunța la proiectul șoselei de centură de la Gura Humorului, care a fost scos de două ori de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern la solicitarea premierului PNL, Ilie Bolojan. Domnul Șoldan a comunicat că ”în urma discuțiilor contradictorii care au avut loc în ultimele săptămâni la București în privința variantei ocolitoare de la Gura Humorului, am ales să facem noi pasul care să deblocheze situația, să ajustăm la maximum prețurile și să reluăm procesul de avizare. Scopul nostru este să obținem cât mai repede hotărârea de Guvern care ne permite demararea licitației pentru construirea variantei ocolitoare, un proiect care nu mai poate fi amânat”.

Dar, parcă știam că dacă domnul Bolojan va mai plimba Suceava cu vorba, atunci miniștrii PSD vor boicota activitatea Guvernului. Deci, cum ar veni, Gheorghe Șoldan a făcut un pas înapoi. A făcut pasul doi înapoi, în loc să-l facă înainte, flancat de colegii din PSD, astfel încît să-l determine pe premier să dea drumul odată proiectului.

Partidul Social Derutat