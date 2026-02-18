Partidul gospodar își face iarna car, ca să aibă cu ce să meargă pe la porțile alegătorilor vara, pentru a le povesti că a fost nevoit să ia măsuri de austeritate pentru ca țara să nu intre în colaps, iar în 2026 își face planuri pentru alegerile locale din 2028. Președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că formațiunea are ”o listă cu eventuale personalități care ar putea să cîștige alegerile”, urmînd ca din toamnă să fie realizate analize pentru stabilirea unei liste scurte. Domnul Balan a precizat că nu se regăsește printre variantele luate în calcul și consideră că partidul are obligația ”de a asigura cadrul și spațiul pentru un candidat viabil din partea PNL-ului”. A adăugat acesta: ”Poate să fie o lungă listă, dar cu siguranță începînd din toamnă vom face analize serioase și vom pregăti o listă scurtă (…) doi, trei candidați”.

Singura problemă este că liberalii trebuie să facă eforturi pentru ca PNL să mai reziste pînă în 2028 și să nu dispară intre timp.

Asta la lista, baby!