Cele mai mîngîiate pisici

PSD l-a tras pe primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, pe dreapta, iar acesta s-a aruncat în brațele PNL, ca nu cumva să rămînă orfan din punct de vedere politic și ca să aibă cine să-i mai susțină proiectele în Consiliul Local.

Vasile Rîmbu: ”De ce contează decizia liberalilor suceveni de a mă susține în 2028? Pentru că o administrație modernă nu poate funcționa pe modelul insulelor izolate sau al războaielor de gherilă între instituții.

Un municipiu reședință de județ are nevoie organică de o punte solidă între administrația locală, decizia de la nivel parlamentar și guvernamental – prin ministerele care gestionează marile axe de finanțare, respectiv forurile decizionale de la nivel central și european”. Numai că puntea despre care vorbește domnul Rîmbu, dat fiind faptul că PNL nu mai este la guvernare, nu mai există. Și, oricum, în cei doi ani de cînd este primar, acesta nu a folosit niciodată puntea care duce la Guvern, preferînd să stea în birou și să mîngîie cele două pisici pe care le-a adoptat.

Vasile Rîmbu: ”Simt pe umerii mei o exigență sporită, iar încrederea lor politică (a celor din PNL – n.r.) nu o privesc ca pe o linie de sosire anticipată și confortabilă a anului 2028, ci ca pe o invitație la muncă neîntreruptă”. Înțelegem că atîta vreme cît era în PSD, partidul îi cerea să se mai oprească din muncă și să mîngîie cele două pisici pe care le-a adoptat?

Vasile Rîmbu: ”A primi girul unei echipe politice cu o tradiție consistentă în administrația județeană și locală reprezintă, dincolo de confirmarea unei direcții, un angajament moral”. În același timp este vorba despre o echipă cu tradiție în fugărirea căpitanilor de echipă cu tradiție în administrația județeană și locală, ne referim aici la fostul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și la fostul primar al Sucevei, Ion Lungu. Pentru Vasile Rîmbu va fi mai ușoară despărțirea, în cazul în care echipa cu tradiție în trădare nu va mai avea nevoie de el, pentru că va avea mai mult timp să mîngîie pisicile pe care le-a adoptat.

PiSică Alexandrescu