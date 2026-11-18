Cătălin Nechifor, fost europarlamentar, deputat și președinte al Consiliului Județean Suceava, despre rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA:

”Ceea ce se va schimba în raport cu România cred că va atinge mai degrabă cumva zona asta de suveranism, pe care mulți o asociau cu Trump. Și e posibil ca din acest punct de vedere să existe oarecare distanțare și oarecare scădere de turație. Însă, pentru noi, ca stat la Marea Neagră și în zonă de conflict, nu cred că putem lua în calcul mari schimbări în sens negativ. Adică, mă aștept în continuare ca România să rămînă un partener important pentru SUA în această zonă de instabilitate. Și să avem și suportul militar prezent în România în continuare. Dar, poate că și o mai bună formulă de cooperare economică, mă gîndesc aici în special la investiții americane directe, pe care statul român se tot chinuie de foarte mulți ani să le atragă și pînă acum n-a reușit foarte mult.

Raportul de forțe se va schimba în ianuarie, atunci cînd intră în mandate noii congresmeni aleși săptămîna trecută și noi senatorii. Și cînd democrații vor avea majoritatea calificată în ambele camere, atunci e posibil să avem… Deja se discută despre impeachment la adresa lui Trump, dar acest impeachment e greu de dus pînă la capăt, pentru că în final îți trebuie un vot covîrșitor de două-treimi în Senat, ceea ce e încă departe de puterea democraților de a face diferența în felul ăsta. S-au schimbat și la Casa Albă cîteva persoane. Donald Trump va continua să conducă așa cum a făcut și prin acum: autoritar – el centrează, el marchează. Și din această perspectivă cred că va continua să fie un jucător global foarte important”.