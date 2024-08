O decizie cu bătaie lungă

”Decizia președintelui Biden de a se retrage nu era încă luată atunci (senatorul PSD de Suceava George Mîndruță, secretar al Comisiei de Apărare din Senat, a fost în urmă cu cîteva zile la New York, unde a participat la o serie de conferințe sub egida ONU – n.r.), dar vocea străzii, dacă pot să o numesc așa, sau vocea neoficială, nu acele voci și afirmații făcute pe la posturi tv sau radio, era că președintele Biden are o problemă. A făcut mult prea multe gafe în ultimul timp și, pentru binele Partidului Democrat, era necesară o retragere a lui. Decizia a fost luată zilele astea. Acum, iarăși, din ce am văzut, acolo există un puternic curent republican în acest moment. Cred că democrații, după victoria din 2020 a președintelui Biden, au avut o șansă enormă să păstreze președinția Statelor Unite pentru o lungă perioadă de timp. Din păcate, președintele Biden nu a confirmat foarte mult, pentru că, vă mai spun un lucru, o părere personală, ca președinte al Statelor Unite poți să faci lucruri foarte bune, nu neapărat datorită ție, cît datorită aparatului din jurul președintelui, a consilierilor, a celor care îl sprijină să ajungă președinte. Însă este esențial să nu faci gafe. Gafele, poporul american nu le iartă și nu le trece cu vederea. Poate o dată, de două ori, dar nu la nesfîrșit. Iar președintele Biden a făcut multe gafe, una dintre cele mai recente, l-a numit pe președintele Zelenski Putin. Plus, comportamentul lui uneori derutat – cînd se afla pe scenă nu știa încotro să o ia. Acum, e normal. Are o vîrstă… E normal, dar trebuie să fii realist, să înțelegi situația în care te afli și, la momentul potrivit, să faci un pas înapoi.

Trump, care nu este foarte departe ca vîrstă de Joe Biden, e cu 3 ani mai mic, mi se pare mai în formă. Are o altă atitudine, un alt comportament și vine cu niște mesaje din astea care prind foarte bine la publicul american. Chiar nominalizarea pentru vicepreședinte a lui J.D. Vance este una extrem, extrem de profitabilă și de bună. A terminat Ohio State University și este absolvent de Drept la faimoasa universitate Yale. Plus, este un om tînăr, care nu știu dacă a împlinit 40 de ani, este căsătorit cu o nativă indiancă, are trei copii, este exact mesajul care prinde cel mai bine. Și, iarăși, părerea mea este că Donald Trump nu a făcut întîmplător această alegere, tocmai pentru că este convins că va cîștiga, iar cu Vance ca vicepreședinte, acesta va avea prima șansă și o șansă foarte mare la a fi viitorul președinte al Statelor Unii de Americi chiar pentru două mandate consecutive. Este o decizie a lui Trump care nu este egoistă, este o decizie și pentru el, dar și pentru partid, încearcă să lasă ceva în urmă, să crească un urmaș, dacă pot să spun așa.

Eu, fără a mă compara cu nimeni, dar eu am spus de multe ori în discursurile mele – politica nu este o activitate pe care o facem pentru ziua de astăzi, mîine sau poimîine. Politica trebuie să fie o activitate care produce efecte pe termen lung. Și de-aia întotdeauna trebuie să gîndim lucrurile într-o perspectivă foarte îndepărtată. Tocmai asta a făcut, din punctul meu de vedere, Trump, prin această nominalizare. A gîndit un viitor pentru Partidul Republican în Statele Unite”.