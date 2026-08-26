Valori liberale la ordin

Consilierul județean Cătălin Tibeică a demisionat din funcția de președinte al Organizației Municipale PNL Rădăuți, anunțînd acest lucru la evenimentul ”Noi, tinerii de la PNL Suceava”, unde a primit un premiu pentru ”contribuția remarcabilă la promovarea și susținerea valorilor liberale”.

A spus premiatul: ”Noi, tinerii, am înțeles misiunea în cadrul acestui partid și drept dovadă nu ținem cu dinții de vreo funcție. Vreau să-i mulțumesc colegului meu Bogdan Loghin pentru toată colaborarea de la Rădăuți. Acest proiect de președinte al organizației era fezabil pînă în momentul revenirii domniei sale în partid. Din respect pentru PNL și pentru faptul că niciodată nu vom organiza un puci în interiorul organizației, astăzi îmi depun demisia din funcția de președinte, pentru că îmi doresc să construiesc și să rămîn aici în calitate de membru neîncetat, chiar dacă unii și-ar fi dorit să rup partidul în două”. Biroul Județean al partidului urmează să nominalizeze un președinte interimar pentru PNL Rădăuți.

Totuși, lucrurile nu sînt clare, din moment ce acesta a spus: ”Vreau să-i mulțumesc colegului meu Bogdan Loghin pentru toată colaborarea de la Rădăuți. Acest proiect de președinte al organizației era fezabil pînă în momentul revenirii domniei sale în partid”? Însă, de ce domnul Tibeică a așteptat atît de mult să facă pasul în spate, pentru că Nicușor Dan este președinte, iar Ilie Bolojan este premier de multă vreme. Or, primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, a fost dat afară din PNL pentru că l-a sprijinit pe Nicușor Dan, în loc să-i facă propagandă lui Crin Antonescu, și a militat încă din perioada alegerilor pentru tandemul Dan-Bolojan.

Ei, de ce? Pentru că tînărul care a primit o diplomă pentru ”contribuția remarcabilă la promovarea și susținerea valorilor liberale” a așteptat un ordin de sus. Valorile liberale sînt la ordin, doar nu sînt de capul lor.

Ilie BoloDan