În luna iulie, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava au efectuat 503 controale în restaurante, baruri, rulote de fast-food, magazine, market-uri, carmangerii, măcelării și cofetării și au aplicat 31 de avertismente și 52 de sancțiuni contravenționale. Directorul DSVSA, doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, a declarat că s-a mers mult și cu buna, adică pe consilierea agenților economici ori s-au aplicat doar avertismente, însă în multe dintre situații problemele erau deja persistente.

Păi, dacă faci grătare și ți se spune o dată, de două ori sau chiar de trei ori că mirosul persistent de mici și de cotlete trebuie să dispară și nu dispare, atunci primești amendă. Sînt oameni care poate n-au bani să-și cumpere doi mici și nu e frumos să le faci poftă, și apoi sînt vegetarieni care nu suportă mirosul de carne la grătar.

Serviciul poștal de cotletărie