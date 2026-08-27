Patru ani într-o școală care nu-i place, un chin pentru elev

Directoarea Colegiului Silvic ”Bucovina” din Cîmpulung Moldovenesc, Alina Cuciurean, explică de ce consideră că admiterea la liceu poate fi în avantajul elevilor și de ce este important ca aceștia să aleagă profilul care li se potrivește. Profesoara spune că și la Colegiul Silvic ”Bucovina” se dorește organizarea unei astfel de probe, văzută ca o modalitate de a verifica aptitudinile și interesul elevilor pentru domeniul ales.

”Nu s-ar bulversa sistemul, pentru că elevul va veni pe profilul pe care și-l dorește și mai departe va merge către universitar la fel, pe profilul respectiv. Pregătești un copil care-și dorește să ajungă în clasa de Mate-Info, de exemplu. Nu se duce că a luat 10 la Română și intră în clasa cea mai bună, și apoi la orele de Informatică este pierdut. Nu. Îți vine în școală un copil care vrea Informatică. E foarte important asta. (Credeți că majoritatea liceelor ar dori să dea această admitere?) Școlile bune, da. mă gîndesc în primul rînd la școlile de top din țară, din județ, în mod clar cred că ar da această admitere. Ar fi o singură probă Și nu va fi o probă din aceasta cu manualul, ci o probă care să fie pe placul copilului. Te gîndești că îți aduci un copil bun la Informatică, pe care poți să-l pregătești pentru olimpiade. Deci, automat îți vin rezultate și în școala ta. E un copil prezent pe disciplina pe care dorește să o urmeze. E foarte important.

(Sînt unele voci care spun că la proba asta nu e ca la Evaluarea Națională, ci e fără camere de luat vederi, tezele ar urma să fie corectate de aceiași profesori…) Trebuie să o gîndim astfel încît copilul să fie beneficiarul primar. Treburi, că s-ar putea să nu fie camere, că nu știu ce…, nu știu ce să zic. În momentul în care îți faci treaba și te gîndești la copilul pe care vrei să-l ai în clasă, cred că nu e nici o problemă. Un copil care e bun la Informatică nu cred eu că ia 10 la Română, dar copilul ăla îți aduce medalii de aur la Informatică ție, ca școală. Păi, nu-i mai bine? Și îl vezi că vrea să vină la tine. N-a nimerit întîmplător. Și este foarte importantă alegerea copilului, dar mai importantă este informarea corectă de către profesori și către diriginți.

La ceea ce prezintă presa e un <Vai de mine, încă o probă! Vai de mine, vor să ne fure! Vai de mine! Nici n-are sens să mă duc dacă nu sînt camere.> Nu. Informare corectă. Fiecare școală își alege proba. Pînă la începutul anului școlar trebuie să spunem dacă dăm sau nu aceste probe suplimentare, apoi din ce le dăm. Haideți să ne gîndim un pic și la elevi. Dar fără o informare corectă n-o scoatem la capăt.

(Eu înțeleg că la dumneavoastră vreți să introduceți o probă, nu?) Da, da. Și e un fel de testare inițială. Vezi dacă are o hartă de orientare, vezi dacă îi place… A ține un copil patru ani într-o școală să facă ceea ce nu-i place e un chin pentru el, e o plafonare, și pentru ce?! Ca să avem numărul de elevi? Nu”.