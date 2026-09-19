Măturătorul de presă

Băut, a efectuat o depășire și a ajuns într-un stîlp de iluminat pe care l-a pus la pămînt.

A fugit cu motoscuterul de polițiștii care au încercat să-l oprească și să-l legitimeze.

Polițiștii au găsit doi tineri băuți într-o mașină implicată într-un accident, la Șcheia. Cei doi s-au acuzat reciproc că au condus.

Un tînăr care a fugit de polițiști cu o mașină furată a primit pedeapsa maximă pentru că a refuzat recoltarea de probe biologice.

La 20 de ani, în arest pentru că a condus băut și fără permis, și s-a răsturnat cu mașina în toiul nopții.

Cum se circulă adesea pe drumurile din județ: beat la volan, fără nici un act asupra sa, cu ITP și RCA expirate.

Un sucevean fără permis a reușit ”performanța” de a fi prins de trei ori la volan în mai puțin de o lună.

Incendiu puternic la un adăpost de animale, oprit înainte de a cuprinde casa crescătorului.

Un bărbat din Cajvana a ajuns în arest după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a întors la locuința soției pentru a-și lua niște haine.

Permis suspendat și amendă de 1.730 de lei pentru un șofer care a mers pe contrasens la intrarea în Suceava din Șcheia.

Bărbat căutat de autoritățile spaniole pentru agresiune sexuală, prins la Cîmpulung Moldovenesc.

Șofer fără permis, prins cu 97 km/h pe DJ 178 C. A încercat să se prezinte drept altă persoană.