Fetele care au spălat rușinea

La prima prezență în Liga a II-a de fotbal feminin, CSU Suceava a învins în deplasare pe Concordia Chiajna cu 4-0, la meci asistînd și rectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, detașat în funcția de ministru al Educației: ”Fetelor, cînd ajungeți la Suceava am să vă rog să treceți pe la cei de la Cetatea 1932 Suceava și să le cereți prime pentru victorie, pentru că le-ați spălat rușinea, după ce în prima etapă au pierdut pe <Areni> cu Concordia Chiajna cu 3-1. Atenție, să vă plătească așa cum îi plătesc pe băieți, și nu ca pe niște spălătorese”.