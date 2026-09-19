Trasul pe dreapta

Într-o interpelare a senatorului AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, acesta i-a reproșat lui Ilie Bolojan modul în care România a gestionat Planul Național de Redresare și Reziliență, i-a cerut să spună „la ce dată vor fi trași la răspundere vinovații pentru ratarea marilor proiecte de investiții” și a adăugat că „demisia dumneavoastră ar fi un bun început”.

Domnul Vlădescu nu are noțiunea termenilor, pentru că dacă vinovații ar plăti doar cu funcția, și nu și altfel, atunci nu este vorba despre o tragere la răspundere, ci despre un tras pe dreapta.

Ras, tuns și frezat