500 de lei votul

Cluburile afiliate la Asociația Județeană de Fotbal Suceava vor primi cîte două invitații la meciurile disputate pe teren propriu de echipa de fotbal de Liga a II-a CSM Cetatea 1932 Suceava. Invitațiile vin de la Consiliul Județean, care pentru acest an a alocat clubului de fotbal o finanțare de nu mai puțin de 400.000 de euro. Proaspătul președinte al AJF, Iulian Darabă, a anunțat că „fiecare membru afiliat va beneficia de două invitații gratuite. Acest lucru reprezintă un gest de respect din partea noastră pentru eforturile depuse în teritoriu de oficialii cluburilor din tot județul”.

În numărul trecut arătam că Iulian Darabă, consilier județean PSD, a ajuns președinte cu puternicul sprijin al ”șefului de la Județ”, adică al lui Gheorghe Șoldan, care este și președintele Consiliului Județean Suceava, și președintele Organizației Județene a PSD Suceava, și, mai nou, președintele de facto al Asociației Județene de Fotbal Suceava. Gheorghe Șoldan, în calitatea sa de iubitor al fotbalului, dar și de om căruia tare i-ar plăcea să conducă și Cetatea, că doar a dat bani, nu glumă, cu toate că nu din banii domniei sale de-acasă, și-a spus că șefii cluburilor din județ merită o oglinjoară, pardon, invitații la meci pentru că l-au votat cuminți pe Iulian Darabă și nu s-au apucat să întrebe în gura mare, în timpul ședinței de alegeri, de ce s-a retras din cursă secretarul general Gabriel Șuleru și ce alegeri sînt astea cu un singur candidat?

Acum am aflat și cît a costat votul pentru ca Gheorghe Șoldan să-și plaseze omul la conducerea AJF Suceava: două invitații gratuite la meciurile Cetății, în condițiile în care cel mai scump abonament pentru un an la partidele echipei sucevene, la tribuna 0, costă numai 250 de lei. Așadar, un vot este egal cu 500 de lei.

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