Măturătorul de presă

Urmărire în miez de noapte pentru prinderea unui șofer fără permis, care în final a intrat într-un cap de pod.

O femeie care conducea un Audi fără permis s-a ales cu un premiu de 24 de ore în arestul Poliției.

O bătaie într-un bar din Siret s-a finalizat cu reținerea a trei persoane.

Ambulanță în misiune, implicată într-un accident în centrul Sucevei. Un motociclist de 16 ani a fost rănit și transportat la spital cu aceeași ambulanță.

Operațiuni bancare în mod fraudulos efectuate din contul unei femei din Șcheia către aplicațiile Temu, Shein și TikTok.

Procuror sucevean, acuzat de soția cu care se află în divorț de încălcarea repetată a unei hotărîri judecătorești.

Doi bărbați, trimiși în arest după ce și-au terorizat partenerele de viață de care nu aveau voie să se apropie.

Înșelată cu 700 de lei de un fals operator OLX, platformă pe care a pus la vînzare o haină de blană.

A virat, nu s-a asigurat și într-o șoferiță a dat.

Un polițist de frontieră a refuzat 60 de euro oferiți de un ucrainean pentru a închide ochii la o ilegalitate.

A smuls portofelul unei femei, iar după ce aceasta a strigat după ajutor l-a aruncat.

Camion încărcat cu semințe de floarea soarelui, răsturnat la Pojorâta.

Depozite de lemn, firme și șoferi verificați într-o razie de amploare în zona Dornelor.