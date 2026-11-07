Măturătorul de presă

- Urmărire în miez de noapte pentru prinderea unui șofer fără permis, care în final a intrat într-un cap de pod.
- O femeie care conducea un Audi fără permis s-a ales cu un premiu de 24 de ore în arestul Poliției.
- O bătaie într-un bar din Siret s-a finalizat cu reținerea a trei persoane.
- Ambulanță în misiune, implicată într-un accident în centrul Sucevei. Un motociclist de 16 ani a fost rănit și transportat la spital cu aceeași ambulanță.
- Operațiuni bancare în mod fraudulos efectuate din contul unei femei din Șcheia către aplicațiile Temu, Shein și TikTok.
- Procuror sucevean, acuzat de soția cu care se află în divorț de încălcarea repetată a unei hotărîri judecătorești.
- Doi bărbați, trimiși în arest după ce și-au terorizat partenerele de viață de care nu aveau voie să se apropie.
- Înșelată cu 700 de lei de un fals operator OLX, platformă pe care a pus la vînzare o haină de blană.
- A virat, nu s-a asigurat și într-o șoferiță a dat.
- Un polițist de frontieră a refuzat 60 de euro oferiți de un ucrainean pentru a închide ochii la o ilegalitate.
- A smuls portofelul unei femei, iar după ce aceasta a strigat după ajutor l-a aruncat.
- Camion încărcat cu semințe de floarea soarelui, răsturnat la Pojorâta.
- Depozite de lemn, firme și șoferi verificați într-o razie de amploare în zona Dornelor.
- Femeie din Vicovu de Jos prinsă de polițiști transportînd cu autoutilitara lemn fără acte.
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