Pisica sîrbă va trebui ruptă la un moment dat

Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, despre înfrîngerea în alegeri lui Aleksandar Vucic, aflat de 14 ani la putere în Serbia:

”Serbia reprezintă o surpriză absolut plăcută, în sensul în care Lista Studenților a reușit, după ani de dominație a lui Vucic, să cîștige majoritatea în Parlament, în Adunarea Națională. Este o victorie binemeritată, o victorie surprinzătoare, o victorie care recalibrează discursurile europene în Serbia, deși la cote mai moderate, pentru că se știe că Serbia are o relație absolut aparte cu Rusia. Prin urmare, în politica externă nu vom asista la angajamente ferme de integrare în UE sau NATO, însă este foarte important că se va acționa, sper eu, în direcția consolidării instituțiilor democratice, care au fost destul de decredibilizate în tipul lui Vucic. O consolidare internă a țării din perspectivă democratică este de dorit, este de bun augur și dătătoare de speranță pentru aderarea Serbiei la structurile euroatlantice într-un termen mediu. Însă, repet, Serbia este legată istoric, religios, politic, mental de Rusia foarte, foarte mult. Evoluția ei către Uniunea Europeană eu o văd că va avea un proces destul de lent. Tocmai de aceea, partidul care a cîștigat alegerile nu și-a sumat în mod explicit, în mod clar aderarea la structurile euroatlantice, tocmai pentru a nu supăra Rusia. Dar, la un moment dat, pisica va fi ruptă, pentru că nu poți fi și cu Rusia, și cu Uniunea Europeană, așa cum a încercat Vucic ani de-a rîndul. Este imposibil”. (Foto: Calea Europeană)