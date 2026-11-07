Cea mai bună fanfară țărănească, una de la oraș

Săptămîna 26 octombrie – 2 noiembrie a început perfect pentru iubitorii muzicii de fanfară din județele Suceava și Botoșani. Luni, 26 octombrie, la Ateneul Popular din Calafindești, în organizarea Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, și în parteneriat cu Primăria Comunei Calafindești, a avut loc cea de-a XVII-a ediție a Festivalului-Concurs Național al Fanfarelor Țărănești. Național însemnînd doar județele Suceava și Botoșani. Pe primul loc s-au clasat Fanfara „Mugurii Siretului”, din Siret, coordonată de Ionel Iațchiv, și Fanfara din Vorona, coordonată de prof. Ioan Enciu.

Îmi este greu să cred că, în ciuda eforturilor administrației conduse de Adrian Popoiu, orașul Siret, în loc să se dezvolte, a fost retrogradat la statutul de comună. Din contră, m-aș fi așteptat ca trupa coordonată de Ionel Iațchiv să participe și să cîștige premiul I la Concursul Fanfarelor Municipale.

Concurs ca la Findești