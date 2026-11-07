Între atmosfera din Twin Peaks și întrebări filosofice despre natura răului. Romanul fenomen al scriitorului Illarion Pavliuk, „Văd că vă interesează întunericul”

„Să fii scriitor este o posibilitate uimitoare de a crea lumi (…). Literatura, pentru mine, este un teritoriu al libertății și încă un mod de a schimba lumea”, declara Illarion Pavliuk într-un interviu acordat publicației ”L’Officiel”. Pentru autorul ucrainean, literatura nu înseamnă doar construcția unei intrigi, ci și un mod de a ascunde, în interiorul unei povești captivante, întrebări despre om, vină, frică, rău și responsabilitate.

Această miză se regăsește puternic în romanul ”Văd că vă interesează întunericul”, publicat recent la Editura Trei, în colecția FICTION CONNECTION. Cartea, care combină intriga polițistă cu o puternică dimensiune simbolică și cu elemente de horror, satiră, dramă psihologică, literatură de război și fantasy, a devenit un fenomen editorial și s-a vândut deja în peste 200.000 de exemplare.

În același interviu, Pavliuk vorbește despre influența cinematografiei asupra scrisului său și spune că, în cazul romanului ”Văd că vă interesează întunericul”, una dintre referințele importante a fost și serialul Twin Peaks. Însă punctul de plecare al cărții este mai degrabă o întrebare morală și psihologică. „Înainte să scriu romanul ”Văd că vă interesează întunericul”, m-am gândit de ce unii oameni trăiesc o viață pe care o urăsc: merg în fiecare zi la o muncă unde sunt umiliți, în fiecare seară se întorc acasă, unde îi așteaptă un soț sau o soție pe care nu îl/o iubesc… M-am gândit la această viață trăită în cerc. Și dacă circumstanțele ar fi accentuate până când nu le-am mai vedea, nu le-am mai conștientiza, astfel încât acestea să înceteze să mai fie adevăruri neplăcute despre viața noastră și să devină ceva misterios și neobișnuit, atunci ar fi interesant să afli cum se poate trăi în această lume. Ar fi interesant să personalizezi păcatele prin purtătorii lor. În această etapă am început să inventez personaje, fără să știu ce va ieși mai târziu. De aceea, probabil, cel mai greu este să înțelegi ideea finală. Iar personajele, după părerea mea, sunt create adesea cu o mare participare a subconștientului”, preciza autorul.

Romanul îl cufundă pe cititor în atmosfera sumbră a zonelor rurale ucrainene, unde superstițiile străvechi se împletesc cu o realitate dură, iar granița dintre viață și moarte, dintre rațional și irațional, devine tot mai neclară. Povestea se petrece într-o atmosferă tulburătoare, aproape mistică, în satul izolat Buskiv Sad, pierdut printre păduri dense și mlaștini greu de străbătut și rupt de lumea modernă, un loc pare să trăiască după propriile legi străvechi.

Aici ajunge Andrii Haister, psiholog criminalist din Kiev, pentru a investiga dispariția unei fete. Treptat, descoperă că în zonă acționează un criminal în serie cunoscut sub numele de Fiara. Andrii lucrează metodic, pas cu pas, pentru a descurca acest nod complicat. Cercetează arhivele din Buskad, consultă documente vechi și registre bisericești, căutând orice legătură între evenimentele din trecut, de mult uitate, și disparițiile actuale. Treptat, în fața lui Haister se conturează o imagine terifiantă, aproape apocaliptică. Satul are un trecut extrem de întunecat și sângeros, marcat de cruzime, trădări, crime rămase nerezolvate și masacre străvechi. Aceste evenimente vechi, asemănătoare unui blestem, par să-i țină captivi pe locuitorii de astăzi, devenind sursa fricilor colective, a prejudecăților adânc înrădăcinate și, poate, adevărata cauză a nenorocirilor care îi lovesc în prezent.

Treptat, folosindu-se de intuiție, de aptitudinile sale neobișnuite, de profilurile psihologice pe care le detectează și de capacitatea analitică, Haister descoperă urmele unui cult secret și interzis, care funcționează în sat sub aparența evlaviei.

În paralel cu ancheta extrem de tensionată și periculoasă, pe parcursul întregii cărți se desfășoară o transformare interioară profundă a lui Andrii Haister. Un om rațional, pragmatic și sceptic, obișnuit să caute explicații logice și să se bazeze pe metode științifice, este obligat să se confrunte cu ceva care depășește limitele înțelegerii sale. Întâlnirea cu fenomene mistice, evenimente paranormale și forme de cruzime umană de neimaginat îl obligă să-și reevalueze propriile convingeri. În ciuda dificultăților uriașe, a numeroaselor obstacole și a amenințărilor la adresa propriei vieți, Haister reușește să-i demascheze pe criminali și să oprească ritualurile cumplite care distrugeau viețile locuitorilor din Buskad. Victoria vine însă cu un preț extrem de mare și lasă o urmă adâncă asupra lui.

Cartea lui Illarion Pavliuk nu oferă cititorului răspunsuri simple la întrebări complexe. Dimpotrivă, ridică întrebări filosofice profunde despre natura răului, influența trecutului asupra prezentului, puterea credinței și forța distructivă a superstiției și responsabilitatea fiecărui individ pentru propriile alegeri. Pavliuk arată cu forță că adevăratul întuneric nu este reprezentat de monștrii mitici din pădure, ci de umbra care există în fiecare dintre noi, în dorințele ascunse, fricile, conflictele nerezolvate și ambițiile neîmplinite. Măsura în care recunoaștem acest întuneric interior, precum și disponibilitatea de a-l înfrunta și de a-l împiedica să scape de sub control determină nu doar propriul nostru viitor, ci și destinul unei comunități.

Illarion Pavliuk (1980, Skadovsk, Ucraina) și-a petrecut copilăria în Extremul Orient al URSS din cauza persecuției politice la care au fost supuși părinții săi, jurnaliști. S-a întors în Ucraina independentă la sfârșitul adolescenței. A lucrat în radio și în presa scrisă înainte de a trece la televiziune. Este autorul, scenaristul și/sau producătorul a peste zece documentare și filme.

Romanul de debut, un noir detective intitulat ”Cenușă albă”, a apărut în 2018, fiind urmat de nuvela ”Maria, este Crăciunul”. Al doilea roman, SF-ul ”Dansul idiotului”, a apărut în 2019 și a fost nominalizat la premiul BBC „Cartea anului“. În 2020 a lansat thrillerul psihologic ”Văd că vă interesează întunericul”, nominalizat, de asemenea, la premiul BBC „Cartea anului“ și devenit bestseller în 2023. Cel mai recent roman al său, fantasy-ul psihologic ”Cartea lui Emil”, a apărut în 2025.

Din 2015, Illarion Pavliuk participă în mod activ la lupta împotriva agresiunii ruse. Inițial a servit într-un batalion de voluntari, iar de la începutul războiului la scară largă al Rusiei contra Ucrainei s-a alăturat Forțelor Armate ale Ucrainei. În prezent este căpitan în Forțele Armate și servește într-una dintre unitățile speciale ale Forțelor de Apărare.

Editura Trei