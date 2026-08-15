Măturătorul de presă

Femeie din Pojorîta, înșelată cu 45.000 de euro prin metoda ”moștenirii”. Escrocii i-au promis o avere prin Franța.

Și-a salvat bunica în ultima clipă din incendiul izbucnit de la o candelă.

Femeie lovită pe trecerea de pietoni de o șoferiță neatentă.

Șoferul băut al unui BMW a ras tot ce i-a ieșit în cale înainte de a fi capturat de polițiștii care îl urmăreau.

Minoră de 17 ani aflată în plasament maternal, sancționată după ce s-a urcat beată pe bicicletă, a căzut și s-a lovit.

Autoutilitară confiscată de polițiști pentru abandon de deșeuri din construcții.

” Belgian” din județul Botoșani, prins la volan fără permis de polițiștii rădăuțeni.

Polițiștii suceveni au demarat o săptămînă de controale intense pe linie de viteză.

Pagubă mare pentru un sucevean care și-a transferat singur banii într-un cont comunicat de ”un angajat al băncii”.

Încă o suceveancă implicată într-un accident, confirmată cu alcoolemie în sînge de peste 3 la mie.

În epoca înșelăciunilor online nu a dispărut nici furtul de bancnote prin metoda șmen.

Doi bărbați din Măneuți, condamnați la închisoare pentru tăiere ilegală de arbori. Unul a fost încarcerat, celălalt este plecat în Anglia.

” Șmen” la schimbul de euro, într-un gang din Burdujeni. O femeie a rămas fără 1.450 de lei.

Elevi veniți în tabără școlară în Bucovina, cercetați pentru furt dintr-o benzinărie.