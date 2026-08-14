Oglinjoare înrămate

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a făcut încă o mărgică și s-a urcat pe gard și cotcodăcește: ”Am primit copleșitor de multe mesaje în legătură cu acel memorabil weekend în care <cuplurile de aur> au sărbătorit 50+ de ani de căsătorie împreună cu noi. Vă mulțumesc și vă anunț că avem cîte o fotografie personalizată pentru fiecare. Dacă nu vă puteți deplasa pînă la primărie după ea, venim noi la dumneavoastră să v-o aducem. Dorim, astfel, ca acel eveniment să vă fie <înrămat> și aproape de suflet, la propriu și la figurat”.

După o pauză de doi ani, în care a întrerupt tradiția premierii cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie – tradiție inaugurată în 2005 de fostul primar Ion Lungu, Vasile Rîmbu, aflat în vizibilă pierdere de simpatie, și-a adus aminte de pensionari și a trecut la premierea a nu mai puțin de 200 de cupluri de aur, care fuseseră uitate începînd din 2024, cînd acesta a preluat mandatul. Și pentru a împușca doi iepuri odată, primarul s-a dat și mare credincios, organizînd evenimentul la Arhiepiscopie. Domnul Rîmbu a introdus și un element de noutate: sărbătoriții primesc gata înrămate fotografiile în care aceștia apar alături de domnia sa și de Episcopul Sucevei și Rădăuților Preasfinția Sa Damaschin.

Făcînd o paralelă exagerată, fotografiile înrămate sînt echivalentul oglinjoarelor pe care coloniștii le ofereau populațiilor indigene din America Centrală și de Sud în schimbul aurului. Oglinjoarele înrămate vin în schimbul unor eventuale voturi, care reprezintă aur adevărat pentru orice candidat.

Cotcodacii și romanii