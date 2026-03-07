Măturătorul de presă

De către
Jupanu
-
  • La 75 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan deși avea permisul suspendat.
  • Peste 1.300 de haine ale unor producători celebri, posibil contrafăcute, găsite într-un microbuz.
  • De la țigări la alcool. Ce substanțe și obiecte interzise au adus elevii suceveni la școală.
  • A vrut să vîndă un playstation și s-a trezit că i-au dispărut din cont aproape 2.500 de lei.
  • Un individ care colecta bani de la victimele unui escroc, trimis după gratii.
  • Microbuz încărcat cu pal, în flăcări la primele ore ale zilei.
  • Șofer depistat de polițiști în timp ce circula noaptea pe contrasens. Alcool mult și permis de conducere suspendat.
  • Utilaj cu semnal de furt din Italia, găsit în aceeași zi la Iaslovăț.
  • Bărbat fără permis, depistat la volanul unui BMW neînmatriculat, reținut de polițiști.
  • Bărbat lovit de o mașină pe o trecere de pietoni din Fălticeni.
  • Complice la înșelăciuni prin metoda ”accidentul”, arestat după percheziții în Adîncata și Craiova.
  • Un bărbat din Rădăuți s-a electrocutat după ce a încercat să repare un prelungitor fără să-l scoată din priză.
  • A comandat un monitor de 5.504 lei de pe un magazin online și a primit nimic.
  • Șofer beat, ”capturat” de un polițist versat.
  • Copiii strigă după ajutor! 931 de apeluri la Telefonul Copilului 119, în județul Suceava. Peste 700 au fost apeluri false sau greșite.
  • Trimitere în judecată într-un dosar de afaceri cu lemn în care s-au folosit avize SUMAL cu fotografii nereale.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR