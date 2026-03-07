Măturătorul de presă

- La 75 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan deși avea permisul suspendat.
- Peste 1.300 de haine ale unor producători celebri, posibil contrafăcute, găsite într-un microbuz.
- De la țigări la alcool. Ce substanțe și obiecte interzise au adus elevii suceveni la școală.
- A vrut să vîndă un playstation și s-a trezit că i-au dispărut din cont aproape 2.500 de lei.
- Un individ care colecta bani de la victimele unui escroc, trimis după gratii.
- Microbuz încărcat cu pal, în flăcări la primele ore ale zilei.
- Șofer depistat de polițiști în timp ce circula noaptea pe contrasens. Alcool mult și permis de conducere suspendat.
- Utilaj cu semnal de furt din Italia, găsit în aceeași zi la Iaslovăț.
- Bărbat fără permis, depistat la volanul unui BMW neînmatriculat, reținut de polițiști.
- Bărbat lovit de o mașină pe o trecere de pietoni din Fălticeni.
- Complice la înșelăciuni prin metoda ”accidentul”, arestat după percheziții în Adîncata și Craiova.
- Un bărbat din Rădăuți s-a electrocutat după ce a încercat să repare un prelungitor fără să-l scoată din priză.
- A comandat un monitor de 5.504 lei de pe un magazin online și a primit nimic.
- Șofer beat, ”capturat” de un polițist versat.
- Copiii strigă după ajutor! 931 de apeluri la Telefonul Copilului 119, în județul Suceava. Peste 700 au fost apeluri false sau greșite.
- Trimitere în judecată într-un dosar de afaceri cu lemn în care s-au folosit avize SUMAL cu fotografii nereale.
