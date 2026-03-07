Măturătorul de presă

La 75 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan deși avea permisul suspendat.

Peste 1.300 de haine ale unor producători celebri, posibil contrafăcute, găsite într-un microbuz.

De la țigări la alcool. Ce substanțe și obiecte interzise au adus elevii suceveni la școală.

A vrut să vîndă un playstation și s-a trezit că i-au dispărut din cont aproape 2.500 de lei.

Un individ care colecta bani de la victimele unui escroc, trimis după gratii.

Microbuz încărcat cu pal, în flăcări la primele ore ale zilei.

Șofer depistat de polițiști în timp ce circula noaptea pe contrasens. Alcool mult și permis de conducere suspendat.

Utilaj cu semnal de furt din Italia, găsit în aceeași zi la Iaslovăț.

Bărbat fără permis, depistat la volanul unui BMW neînmatriculat, reținut de polițiști.

Bărbat lovit de o mașină pe o trecere de pietoni din Fălticeni.

Complice la înșelăciuni prin metoda ”accidentul”, arestat după percheziții în Adîncata și Craiova.

Un bărbat din Rădăuți s-a electrocutat după ce a încercat să repare un prelungitor fără să-l scoată din priză.

A comandat un monitor de 5.504 lei de pe un magazin online și a primit nimic.

Șofer beat, ”capturat” de un polițist versat.

Copiii strigă după ajutor! 931 de apeluri la Telefonul Copilului 119, în județul Suceava. Peste 700 au fost apeluri false sau greșite.