10 lucruri esențiale cu care rămâi din cartea ”Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi”, scrisă de Răzvan Șindelaru

”Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi”, scrisă de Răzvan Șindelaru și publicată de editura Trei, este o carte născută din dorința de a arăta cum se construiește, pas cu pas, un stil de viață care poate fi susținut în timp. Dincolo de recomandări punctuale despre nutriție și mișcare, volumul propune un cadru de gândire în care alegerile zilnice, gestionarea tentațiilor și raportarea la propriul corp devin mai importante decât orice soluție rapidă.

Cartea funcționează ca o sinteză practică pentru cei care vor să înțeleagă de ce schimbarea e dificilă, cum se formează obiceiurile și ce înseamnă, concret, să ai grijă de sănătate într-o lume a stimulilor permanenți. Din acest demers se desprind câteva idei-cheie, ușor de reținut și de aplicat, care pot orienta orice proces real de schimbare.

Cu o experiență de peste 28 de ani în sportul de performanță și formarea de antrenori, autorul adună în această carte concluziile unui parcurs personal și profesional construit pe disciplină, observație și alegeri asumate. Cartea pleacă de la o idee simplă: schimbarea reală nu începe cu diete sau programe, ci cu felul în care ne înțelegem obiceiurile și dependențele.

Iată 10 idei esențiale care pot rămâne cu cititorul după parcurgerea cărții:

Schimbarea începe după conștientizarea dependențelor

Obiceiurile sunt cele care ne modelează identitatea și, pe termen lung, direcția vieții. Fără a înțelege ce ne ține captivi, nu putem merge mai departe pe termen lung.

Plăcerea nu este același lucru cu fericirea

Plăcerea este rapidă și volatilă. Fericirea se construiește lent, prin sens, efort și coerență. Confuzia dintre cele două alimentează comportamentele compulsive.

Zahărul și alimentele ultraprocesate întrețin cercul dependenței

Gusturile intense antrenează căutarea repetată a recompensei. Resetarea gustului și revenirea la alimente simple reduc pofta și aduc bucurie în alegerile făcute.

Nu există „scurtături” sănătoase

Menținerea după procesul de slăbire și starea de bine nu vin din soluții rapide. Vin din consecvență, din înțelegerea propriului corp și din ajustări mici, repetate.

Alimentele din farfurie se văd în energia și glicemia corpului

Combinațiile alimentare, calitatea grăsimilor și aportul de proteine contează. Însă nu toate caloriile au același efect metabolic.

Mișcarea nu este doar despre estetică, despre cât de bine arătăm.

Sportul îmbunătățește reglajele hormonale, reduce pofta de mâncare și susține sănătatea mentală. Un corp perfect funcțional oferă claritate minții.

Somnul și hidratarea sunt fundație, nu detalii.

Lipsa somnului și deshidratarea subminează voința, metabolismul și capacitatea de autoreglare. Fără aceste baze, orice plan devine greu de susținut.

Autodisciplina nu este constrângere, ci formă de libertate.

Controlul asupra impulsului eliberează energie pentru lucrurile care contează. Disciplina nu înseamnă rigiditate, ci alegere conștientă.

Stresul cronic împinge spre recompense rapide.

Sub presiune, oamenii caută plăceri imediate. Reducerea stresului și gestionarea ritmului zilnic sunt părți esențiale ale schimbării.

Sănătatea se câștigă prin constanță, nu prin acțiuni sporadice

Longevitatea se construiește prin obiceiuri simple, repetate: mișcare regulată, alimentație curată, somn, pauze conștiente. Progresele vin din continuitate, nu din episoade de efort intens urmate de abandon.

”Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi” adună observații din practică, explicații accesibile despre nutriție și fiziologia corpului, precum și reflecții despre sens, disciplină și responsabilitate personală. Cartea se adresează oricui dorește să facă o schimbare pe termen lung în viața sa, arătând că sănătatea se construiește din alegeri zilnice, mici, dar coerente și că fiecare pas făcut în această direcție este unul spre o viață echilibrată, plină de sens.

