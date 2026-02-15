Bucuros că s-au lăsat de fotbal

Cu prilejul inaugurării creșei de la Siret, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a aflat că primarul Adrian Popoiu și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au jucat pe vremuri fotbal la echipe de liga a IV-a și a spus: „De obicei, cînd se retrage un fotbalist îți pare rău. Dar la domnul primar și la domnul ministru ne bucurăm că s-au retras din fotbal și acum avem un primar și un ministru foarte buni”.

Cei doi au renunțat la ghetele de fotbal pe vremea cînd domnul Șoldan încă bătea mingea în curtea școlii și ar fi fost culmea să mai fi jucat și acum, că doar nici unul dintre ei nu a fost Cristiano Ronaldo, Luka Modric sau Zlatan Ibrahimovici.

Ori la fotBal, ori domn primar