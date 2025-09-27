Măturătorul de presă

Un adolescent a furat o sumă importantă din casa unei vecine, în care a intrat pe geamul de la baie.

Bătrîn de 73 de ani din Plopeni dat pe mîna Poliției de fiul de 24 de ani supărat că l-a pălmuit.

152 km/h, prin sat, 124 km/h, fără permis – inconștiența la volan atinge cote alarmante.

Șofer prins băut la volan, după ce circula cu mașina cu o roată spartă.

Un tînăr din Suceava a plătit online 654 de lei pentru două perechi de adidași, fiind apoi blocat de vînzător pe Instagram.

Trei răniți, mașini și garduri avariate, după ce un băiat de 16 ani a ieșit la plimbare cu mașina mamei.

Un șofer neatent a dat peste un bărbat care se afla într-un cortegiu funerar.

Tînăr din Suceava, pătimaș al jocurilor de noroc, condamnat pentru zece furturi și pentru tîlhării.

Doi copii care s-au jucat cu focul au incendiat peste 100 de baloți de paie.

Trenul de Putna, mîzgălit iarăși cu vopsea de așa-ziși ”artiști”.

Rețea de contrabandă, destructurată la Fălticeni: 10 percheziții, trei rețineri și țigări de peste un milion de lei confiscate.

Fonduri europene pentru ”beciul domnesc” al IPJ Suceava.

Copil de 7 ani, la spital după ce a fost lovit de un cal.

O noua campanie de vaccinare antirabică a cîinilor, în contextul în care rabia și-a arătat puternic colții în acest an.