Măturătorul de presă

De către
Jupanu
-
  • Un adolescent a furat o sumă importantă din casa unei vecine, în care a intrat pe geamul de la baie.
  • Bătrîn de 73 de ani din Plopeni dat pe mîna Poliției de fiul de 24 de ani supărat că l-a pălmuit.
  • 152 km/h, prin sat, 124 km/h, fără permis – inconștiența la volan atinge cote alarmante.
  • Șofer prins băut la volan, după ce circula cu mașina cu o roată spartă.
  • Un tînăr din Suceava a plătit online 654 de lei pentru două perechi de adidași, fiind apoi blocat de vînzător pe Instagram.
  • Trei răniți, mașini și garduri avariate, după ce un băiat de 16 ani a ieșit la plimbare cu mașina mamei.
  • Un șofer neatent a dat peste un bărbat care se afla într-un cortegiu funerar.
  • Tînăr din Suceava, pătimaș al jocurilor de noroc, condamnat pentru zece furturi și pentru tîlhării.
  • Doi copii care s-au jucat cu focul au incendiat peste 100 de baloți de paie.
  • Trenul de Putna, mîzgălit iarăși cu vopsea de așa-ziși ”artiști”.
  • Rețea de contrabandă, destructurată la Fălticeni: 10 percheziții, trei rețineri și țigări de peste un milion de lei confiscate.
  • Fonduri europene pentru ”beciul domnesc” al IPJ Suceava.
  • Copil de 7 ani, la spital după ce a fost lovit de un cal.
  • O noua campanie de vaccinare antirabică a cîinilor, în contextul în care rabia și-a arătat puternic colții în acest an.
  • Tînăr din Suceava, reținut pentru o escrocherie online prin care a obținut 21.000 de lei de la o familie din Rovinari.

