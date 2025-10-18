Locul de unde vin decidenții și unde se duc investițiile

Cotidianul ”Libertatea” a publicat o analiză în care arată că ”Puterea politică, prin funcții precum șefia celor două camere ale Parlamentului sau a Guvernului, este concentrată pentru prima dată în mâinile unor lideri din Transilvania, Banat și Crișana. Mai mult, la șefia tuturor partidelor aflate la putere se află tot oameni din județele aflate la nord de Arcul Carpatic”. Această situația a fost comentată de Cătălin Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava: ”O fi o situație ca în monarhiile tradiționale, care își văd interesele și din perspectiva regională. N-am văzut analiza, dar e interesant de studiat chestiunea asta și de văzut un lucru care pentru noi, cel puțină, doare – faptul că Moldova nu are reprezentanți la vîrf și nici nu a avut în ultimii 35 de ani. (Totuși, Gheorghe Flutur a fost ani la rînd prim-vicepreședinte la nivel național la PDL sau la PNL) Da, dar vorbind de oameni cu putere mare în stat, mă refer la președinte, la prim-ministru, n-am avut forța asta, nici măcar la șefii Camerei sau Senatului n-au prea fost din zona asta. Și cred că față de Grupul de la Cluj, generic vorbind, sau Transilvania, mai extins, ceea ce s-a greșit în Moldova este că nu s-a reușit o coalizare politică importantă. Și a mai fost un aspect. Moldova a fost cam împărțită în voturi. A fost Suceava cînd stînga, cînd dreapta, a fost Botoșani mai de stînga, acum sînt un pic de dreapta, Iașiul și el ba așa, ba așa, Vaslui stînga, Neamț mai stînga, Bacău ba stînga, ba dreapta, față de Transilvania, care a fost mult mai consecventă, amprentînd teritorial, cu excepția zonelor dominate de maghiari… de regulă, Transilvania a votat cu dreapta. Au fost o forță, au avut relații bine înrădăcinate și se vede lucrul ăsta. Președintele este din zona Făgăraș, asimilată și acum cu Transilvania, premierul este din Bihor și o parte importantă din decidenți din stat sînt, într-adevăr, din zona Ardealului. (Cu decidenți din zona Ardealului de ani și ani de zile se explică și faptul că acolo s-au tot făcut investiții importante) Da, într-adevăr. Bun, acum am mai echilibrat puțin și noi, pentru că am reușit să prindem profilul ăsta de autostradă, dar meritul, în ghilimele, e datorat în mare măsură faptului că avem acest conflict în Ucraina și că Ucraina va trebui reconstruită, și o faci mai degrabă terestru decît naval sau aerian. Și în rest, da, locuri de muncă mai puține. Ele s-au concentrat de regulă în Capitală sau în marile centre urbane: Timișoara, Cluj, Sibiu, Brașov. Mai puțin, într-adevăr, în zona de Moldova”. (Foto: Libertatea)