Invitația refuzată

Printre cei care pe 29 aprilie au pichetat Ministerul Educației s-a numărat și liderul Pro Educația, Traian Pădureț, care s-a intersectat și el cu ministrul Educației, fostul rector al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, care a coborît în mijlocul sindicaliștilor. Domnul Pădureț a povestit cum a decurs întîlnirea cu domnul Dimian: ”Eram chiar în mijlocul mulțimii acolo și i-am spus că a făcut o treabă bună la USV și îl așteptăm azi la Suceava. Dacă tu faci treabă bună într-un loc, de ce să strici lucrurile în alt loc?”.

Domnul Dimian a zîmbit și a mers mai departe. Dar, nu pe drumul pe care i l-a indicat domnul Pădureț, ci pe cel pe care i l-au deschis cei care l-au invitat să ocupe funcția de ministru. Asta o vreme, pînă cînd drumul se va închide, iar Mihai Dimian va fi nevoit să ia drumul către casă, unde Traian Pădureț îl așteaptă să continue lucrurile bune pe care le-a făcut la USV.

DimiAnul universitar