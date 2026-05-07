Orele de familiarizare

Președintele Colegiului Psihologilor Suceava, Marius Șaramet, despre interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare, măsură luată sau avută în vedere de tot mai multe țări:

”Cum spuneam și în întîlnirile anterioare, problema nu este de a interzice. Dispozitivele, să le spunem inteligente, smartphone-uri, tablete sau accesul acesta foarte facil la internet și pe deoparte la informație, la, cum să spunem, un click distanță…, nu ar trebui interzis, ar trebui gestionat cu mai multă responsabilitate. Atît de familie, în primă instanță, cît și de școală. Să existe, poate, ore de familiarizare, alfabetizare, ce poate face telefonul sau ce poate face internetul, cum te poate ajuta și proteja pînă la urmă? Societatea, în ultima perioadă, evoluează foarte rapid, apar lucruri de la o zi la alta și e foarte tentant. Ce poate fi mai tentant decît să poți găsi răspunsul unor întrebări foarte rapid, acesînd internetul?! Din păcate, intrînd pe internet ai tot felul de reclame, ai tot felul de lucruri care te atrag, inclusiv aceste reclame la jocurile de noroc, care au pătruns, din cîte observ, și în zone greu de înțeles… Te uiți la un meci de fotbal și am observat că și în timpul meciului de fotbal se afișează… (La canalele de sport, 90% din publicitate este la jocuri de noroc). Am remarcat acest aspect și nu știu cît de mult ne poate ajuta.

(Pe de altă parte, potrivit unui studiu făcut în Uniunea Europeană, 74 % dintre elevii români ajung la 14 ani fără competențe digitale de bază. Media în UE e de 43%). Tot timpul, în spatele acestor studii avem răspunsurile brute, procentele în care vedem cum stăm noi, ca cetățeni ai României, legat de competențele digitale, dar tot timpul ele mai spun ceva: că sîntem și poporul care folosește foarte mult internetul. Asta îmi spune mie de fapt că, deși folosim internetul, nu există o familiarizare de bază a copiilor cu aceste dispozitive și le folosim haotic. Fără o coordonare exactă, clară… Ar trebui să știm exact ce ne dorim noi ca viitorii cetățeni ai acestei țări, care acum poate sînt la vîrsta de 9, 10, 11 ani, să știe să facă cu aceste dispozitive. Care sînt capcanele în care ei ar putea cădea? Ce anume ar putea să îi distragă? Și, cumva, ar trebui derulate programe și la nivel local. La nivelul fiecărei școli. Dacă cineva conștientizează, și nici nu este foarte greu de conștientizat acest aspect, să introducem, acolo, împreună cu familia și ore de alfabetizare, și să nu fie prea tîrziu… Practic, în momentul în care copilul are acces la telefon, dacă se va stabili, undeva, legal și această vîrstă, să venim cu dublarea cu informații – cu ce te poate ajuta, cum putem folosi dispozitivele și care sînt riscurile la care ne supunem folosindu-le”.