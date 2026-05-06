Povestea care nu merge nici la copiii din grupa mică

După ce Traian Andronachi s-a autolăsat la vatră, demisionînd din funcția de prefect, președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a vorbit despre conflictul existent între acesta și primarul Sucevei, Vasile Rîmbu. Domnul Șoldan a explicat de ce s-a ajuns în această situație și a spus că a încercat să joace rolul de mediator: „Sînt născuți în aceeași zi, sînt două caractere la fel de puternice. Unul a aruncat cu demisia pe masă, că el nu mai stă, celălalt spunea că el e primar ales. Într-un final, am înțeles că s-a găsit o soluție. Au dus bătălia aceasta administrativă incorect, din punctul meu de vedere, de asta am și vrut să mă văd cu amîndoi. Au dus-o în plan personal și nu este normal să sufere sucevenii”.

Ce a vrut să spună ”poetul” Gheorghe Șoldan este că el nu a avut nici un amestec în toată treaba, care a pornit de la faptul că prefectul PSD, Traian Andronachi, a atacat în instanță regulamentul parcărilor, blocînd astfel licitațiile, și enervîndu-l la culme pe primarul Vasile Rîmbu. Numai că Vasile Rîmbu a fost suspendat din PSD pentru 6 luni tocmai din cauza acestui regulament, iar Gheorghe Șoldan a anunțat triumfător după aceea că locurile de parcare nu se vor mai licita și că un loc de parcare va costa mai puțin de 500 de lei. După ce primarul Rîmbu a încercat să tergiverseze lucrurile în loc să le ducă rapid în zona promisă de domnul Șoldan, domnul Andronachi a blocat licitațiile. Și adică Traian Andronachi a făcut-o de capul lui, fără îndemnul ori măcar fără știrea celui datorită căruia a ajuns prefect, adică a domnului Șoldan?

Gheorghe Șoldan ar putea încerca să le spună astfel de povești unor copii de grădiniță, însă doar celor din grupa mică. Numai că pe copii nu-i interesează astfel de povești cu nenea Gheorghe, cu nenea Vasile și nu cu nenea Traian, ei preferînd în continuare poveștile cu Zîna Măseluță și cu Albă ca Zăpada și cei 7 pitici.

Albă ca Zăpada și cei 7 complici