Însoțitorii din autobuzele TPL

La anumite intervale orare, controloarele de bilete de pe autobuzele electrice ale TPL Suceava sînt însoțite de cîte un polițist local. Directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat că ”parteneriatul cu Poliția Locală, în baza căruia echipele de control sînt însoțite de un polițist local între anumite ore are rol de descurajare a anumitor manifestări sau comportamente neadecvate. Pînă acum s-a dovedit a fi foarte eficient și reacțiile călătorilor sînt favorabile”.

Pentru a se asigura că posibilitatea apariției unor evenimente nedorite este minimă, domnul Petruc ar trebui să propună ca, la rîndul său, polițistul local să fie însoțit de un polițist-polițist.

Poliț(i)a de asigurare