Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai, nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universitații nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere Drum forestier Triscior – pod la hm 06+50” – din cadrul Ocolului Silvic Gura Humorului, județul Suceava.

Aceastea sunt lucrări de refacere pod situat pe drum forestier, în bazinul hidrografic al Pârâului Triscior (fără cod cadastral), afluent al Râului Humor (cod cadastral ”Apele Române” XII-1.40.27.0.0), drum amplasat în extravilanul Comunei Mănăstirea Humorului, Sat Poiana Micului.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 și a Ordinului nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, cu modificările și completările ulterioare, ca obligaţie în procesul transpunerii Directivei-cadru pentru apă 60/2000/EC.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărirea Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Totodată, persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului și la S.G.A. Suceava după data de 16.02.2026.