”Dar ăștia sînt cei care ne conduc și ăștia sînt cei pe care i-am ales pînă la urmă noi și le-am dat șansa să arate ce pot. Pentru că nu pot să vină din învățămîntul universitar, gen domnul David, și să critice rezultatele slabe din învățămîntul preuniversitar. Păi, hai să fim serioși: cine pregătește personalul care intră în învățămînt? Cine pregătește cadrele care intră în învățămînt și predau? Nu învățămîntul universitar? Nu cumva domnul David ar trebui să meargă înapoi în învățămîntul universitar și să facă acolo o reformă, pentru ca, într-adevăr, în învățămîntul din România să predea cadre didactice foarte bine pregătite? Dar pentru ei nu contează, pentru că ei au foarte multe pîrghii – universitarii, au acea autonomie universitară, își au deciziile proprii. Au luat banul de la anumiți tineri, pentru că aici s-a mers efectiv contabilicește, le-au luat banii și au scos pe bandă rulantă, pregătiți așa cum au fost, fără a avea niște examene de admitere, fără a vedea dacă au ceva care să-i recomande pentru a preda. Deci, domnul David ar trebui să meargă înapoi la universitate și să facă ordine acolo”. Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava.