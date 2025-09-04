În vizită la sediul AUR

În dimineața zilei de 29 august, un mînz pierdut a alergat dezorientat pe mai multe străzi importante din Suceava, încurcînd traficul rutier. Traficul și-așa era aglomerat, mai ales că era și mare sărbătoare: Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul. Mînzul a fost prins în zona Primăriei Municipiului Suceava și a fost dus pe stadionul ”Areni”. Printre cei care au participat la acțiune s-a aflat și consilierul local Andrei Bacoș. Animalul a fost preluat de Asociația ”Casa lui Patrocle”. Mînzul nu ar fi fost dezorientat dacă nu ar fi fost nebuneala din trafic și nu ar fi fost atîta zgomot de la claxoane, de la sirenele mașinilor de poliție, de salvare și de pompieri, și de la mașinile care mătură străzile. Mînzul ar fi mers liniștit pe drum și ar fi întrebat lumea, în stînga și în dreapta, pînă ar fi aflat unde-i sediul AUR Suceava, singura organizație care are grijă așa cum trebuie de mînz, viezure, varză și barză.

