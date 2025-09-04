Sailing To Philadelphia, după 25 de ani

Despre Mark Knopfler aș tot vorbi. Și l-aș tot asculta. Mai ales că a rămas nebifat pe lista mea de concerte – sper eu, nu pentru mult timp. La începutul lui august s-a anunțat reeditarea celui de-al doilea album din cariera solo, Sailing to Philadelphia, un disc descoperit de mine prin liceu, pe care vi-l propun spre audiție. Sailing to Philadelphia este Discul de Top din această săptămînă.

Lansat inițial în septembrie 2000, Sailing to Philadelphia marchează un moment de maturitate artistică pentru Mark Knopfler, fiind al doilea său album solo după despărțirea de Dire Straits. Dacă debutul Golden Heart (1996) a fost o reafirmare a identității sale muzicale, aici Knopfler își permite să fie mai profund și mai atent la nuanțe.

Albumul are o structură narativă solidă. What It Is deschide discul cu energia unui clasic Knopfler – riff de chitară ,,în dulcele stil clasic”, ritm hotărît și versuri care evocă peisaje istorice. Piesa-titlu, un duet cu James Taylor, este o călătorie prin America colonială, inspirată de romanul lui Thomas Pynchon, iar The Last Laugh, un duet cu un alt greucean, Van Morrison, este considerat highlight-ul discului.

Din punct de vedere sonor, Knopfler își păstrează semnătura inconfundabilă: chitara fingerpicking, aranjamentele aerisite, influențele de folk, country și blues filtrate printr-o sensibilitate britanică.

Reeditarea din septembrie, pe vinil transparent 2LP și în ediție blu-ray cu mix Dolby Atmos semnat de Guy Fletcher, aduce o dimensiune nouă albumului. Spațialitatea Atmos scoate la iveală detalii de producție care, în varianta stereo, rămîneau subtile: reverberațiile fine, ,,respirația” instrumentelor acustice și poziționarea precisă a vocilor.

În ansamblu, Sailing to Philadelphia este o lucrare clasică, rafinată, care îmbină povestirea muzicală cu execuția impecabilă. Relansarea sa în format modern nu doar că îl readuce în atenția fanilor, ci îl și prezintă unei generații noi în cea mai bună formă posibilă.

Mark Knopfler se numără printre puținii povestitori din muzică, iar muzica sa este, de fapt, o călătorie. Mi-e greu să cred că stilul lui unic de a-și ,,povesti” muzica nu ar mișca pe oricine îi acordă măcar o audiție. Fun fact: Sultans of Swing a redevenit populară (oare putea să devină și mai populară decît era deja?!), de această dată în rîndul tinerilor din social media. TikTok a lansat un așa zis ,,trend” în care clasicul Dire Straits a devenit viral. Și uite așa, poate mai există, totuși, o speranță…

Discul de Top va fi difuzat la Radio Top Suceava (pe 104.00FM și radiotop.ro) în primul weekend al lunii septembrie – sîmbătă, 6 septembrie, de la ora 19.00, dar și duminică, 7 septembrie, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza