În speranța că se va uita

Senzațional! După ce a făcut din Parcul Șipote parc prin montarea de bănci și becuri, și prin repararea treptelor care duc la Cetate, Primăria PSD Suceava SRL vrea să facă din acesta un parc și mai parc. În acest sens, municipalitatea a scos la licitație proiectul de realizare a zonei de agrement Parcul Șipote, iar ofertele firmelor doritoare să le facă un bine sucevenilor iubitori de parcuri pot fi depuse pînă pe 29 octombrie.

Partea proastă este că pentru atribuirea contractului se va lua în considerare criteriul ”prețul cel mai scăzut”, și nu ”cel mai bun raport preț-calitate”, și se știe că ce este ieftin este de regulă și prost. Valoarea maximă estimată a proiectului este de 13,9 milioane de lei, ceea ce înseamnă că se vor face amenajări nu glumă, dacă pînă la urmă se vor face, pentru că am văzut atîtea și atîtea proiecte care au rămas doar proiecte. Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027, Prioritatea 3 – „O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”. Mult succes!

Totuși, din cîte știm noi, dar și alții, administrația PSD a Sucevei a preluat de la administrația PNL a Municipiului proiectul referitor la Parcul Șipote atunci cînd s-a făcut predarea de ștafetă. Mai trebuia doar un aviz de pe la Garda Forestieră. A trecut un an de zile de cînd s-a schimbat administrația și abia acum Primăria PSD Suceava SRL a reușit să scoată la licitație modernizarea Parcului Șipote. Să fi fost atît de greu de obținut avizul de la Gardă sau a mai fost nevoie și de obținerea altor avize? Dar, oare nu cumva administrația PSD a lăsat timpul să treacă în speranța că lumea va uita că administrația PNL a făcut proiectul pentru Parcul Șipote, ca să aibă și ea cu ce se lăuda? Că proiecte serioase noi, în afară de becurile, treptele și becurile de la Șipote, Primăria condusă de PSD nu a prea putut să producă.

Parcul ȘiPutem