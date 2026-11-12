În beci e bine, la geam e rău

Iarăși au fost mesaje Ro-Alert provocate de pătrunderea unor drone pe raza județului nostru, mesaje care au băgat lumea în sperieți, iar deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, l-a întrebat pe premierul Luca Niculescu: „Cît mai țineți populația României în beciuri și departe de geamuri>? Ce soluții aveți pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor?”.

Totuși, fie vorba între noi, doamna deputat, pe gospodari nu trebuie să-i bage mesajele Ro-Alert în beci, aceștia băgîndu-se singuri, pentru că acolo pot să bea un pahar ca băieții fără să-i bată la cap soțiile. Cît despre statul la geam, asta-i pierdere de timp. Și, apoi, reprezintă și o sursă de enervare cînd vezi cu ce mașină vine acasă gospodarul de peste gard sau cît de frumoasă s-a făcut capra vecinului.

Vatra Dronei