În genunchi pe coji de nuci

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a solicitat ministrului PSD al Muncii, Florin Manole, să supună aprobării în Parlamentul României, pînă la finalul acestui an, un nou proiect de lege pentru salarizarea în sectorul public, pentru eliminarea inechităților existente.

Ce noroc pe domnul Balan că PNL nu mai este la guvernare, fiindcă altfel domnia sa nu ar mai fi putut face nici o interpelare. Nu că situația ar fi fost rezolvată, ci pentru că între colegi nu se face. În schimb, PSD-ul trebuie pus la treabă și în paralel pe coji de nuci pregătite pentru cozonacii de Crăciun.

CozonAc de cojocul pesediștilor