Găștile din jurul liderilor nu funcționează, nu aparatul de profesioniști

”Am avut o discuție chiar la începutul acestei săptămîni (15 septembrie – n.r.) într-unul din ministerele noastre cu privire la dosarele în lucru, la obligațiile pe care le are România de îndeplinit față de alinierea la agenda europeană, iar în respectivul minister e nevoie de personal, departe de a fi o nevoie de concedieri. Nevoia de personal poate fi interpretată și altfel: poate că e nevoie de o mai bună profesionalizare aparatului de lucru, poate că e nevoie de o reașezare a aparatului de lucru, adică o analizare a sarcinilor pe care le are fiecare funcționar și o reîncărcare a acestora cu sarcini de serviciu, cu obiective palpabile, cu rezultate. Și am folosit aici intenționat această sintagmă <obiective palpabile, rezultate concrete>, pentru că în Statul Român nu se lucrează cu ceea ce corporatiștii numesc KPI-uri, adică obiective tangibile, palpabile, măsurabile, astfel încît lună de lună să-ți dai seama de eficiență și de productivitatea fiecărui încasator de salariu.

În același timp, în aparatul funcționăresc, trebuie să recunoaștem, sînt oameni care își fac treaba. Pentru că, indiferent de ce gafe fac politicienii, în relația cu cetățeanul sînt anumite servicii care funcționează. Că pot fi îmbunătățite, că pot fi eficientizate, e altă problemă. Dar sînt profesioniști peste tot, în ministere, în autorități, în primării, în consilii județene. Altfel, am fi un stat clacat. Adevărul doare, pentru că adevărul trebuie spus liderilor: găștile din jurul liderilor nu funcționează, și nu aparatul de profesioniști pe care îi regăsim în entitățile centrale sau locale ale statului”. Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES, director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro.