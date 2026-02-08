Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, Sebastian Gheorghe, fost arbitru internațional de margine (atenție!, aici s-ar putea să fie una din explicațiile pentru propunerea absolut onorantă ce mi s-a făcut, aceea de a deveni președinte la clubul de fotbal din municipiul Suceava, anume că virgulă conducătorii urbei, oameni pentru care se știe că fotbalul e o a doua natură, au crezut că eu sînt arbitru de Marginea, localitate unde în curînd va juca și echipa suceveană, dacă mai retrogradează de cîteva ori), am luat act cu oarecare surprindere de faptul că m-ați onorat cu introducerea mea în pagina 2 din ultimul număr al Jupânului, în articolul intitulat ”Uriașa diferență”, fapt care impune și niște precizări pe care vă rog să le publicați.

Mai întîi, presupusa mea prezență în fruntea echipei sucevene ar fi un gest de apreciere pentru întreaga mea carieră în slujba fotbalului, pentru care mă simt obligat să le mulțumesc celor care au avut această inițiativă. La rîndul meu, mă gîndesc să îi propun edilului șef să se implice și domnia sa în mod direct în revitalizarea fotbalului sucevean în calitatea domniei sale de fost manager de spital, deci în mod automat priceput la resuscitări. Pe de altă parte, avînd în vedere remarcabila zugrăveală dată Spitalului Județean pe timpul mandatului domniei sale, îi propun să preia funcția de VAR pentru care a dovedit indiscutabile calități. Asta ar rezolva și problema conexă promovării, pentru că dacă o fi să ajungem în prima ligă, avînd în vedere că la VAR e nevoie de doi, va avea asigurat locul de muncă și actualul subprimar.

Totodată, fiindcă promovarea ne-ar putea duce ulterior și în cupele europene, odată cu activitatea de la VAR le-aș propune celor doi, primar și subprimar, să se ocupe și de reînnoirea repertoriului de la difuzoare, de internaționalizarea acestuia, traducînd piesele clasice și adaptîndu-le, de exemplu ”Cîntă cucu-n Bucovina” devenind ”The Cuckoo Sings in Bucovina”. Ar fi fost chiar frumos, cu condiția ca eu să fi fost arbitru de Marginea, nu de margine, de fapt de oraș.

Sebi Gheorghe, arbitru retras, pîn` la cupele europene parcă e mai mult de-un pas