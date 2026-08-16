Excesul de mesaj, rezervor pentru starea de panică

Cu o experiență de peste 30 de ani în presă, redactorul-șef al ”Monitorului de Suceava”, Tiberiu Avram, afirmă că nu își amintește ca în anii ’90 sau 2000 temperaturile ridicate și avertizările de caniculă să fie tratate cu aceeași intensitate ca astăzi. El apreciază că populația trebuie informată, dar spune că excesul de mesaje poate alimenta starea de panică.

”Nu țin minte, nu mai știu cînd s-au introdus codurile astea. Clar nu existau… Eu sînt presă din ’92. Chiar în anii ’90, chiar în anii 2000, chiar în anii 2010, nu țin minte să fi existat atît de multe informații legate de caniculă, cum o să fie mîine temperaturile. Era și altul sistemul de informații, nu circulau cu viteza cu care circulă astăzi. Toate aceste informații referitoare la temperaturile care vor fi mîine, poimîine, sînt foarte bune, foarte binevenite.

Pe de altă parte, prezentarea lor exagerată creează panică. Acum e legat și cu povestea asta cu curentul electric. Trebuie să facem economie de curent electric. Nu vreau să zic eu prostii, dar, personal, nu-s de acord. Nu fac nici o economie, mai întîi să stingă luminile la Casa Poporului, care consumă cît un oraș întreg, la ministere, la politicieni și neamurile lor, care ne-au dus în situația asta, să facă economie și apoi să vină și rîndul nostru, al muritorilor de rînd. Iar, panică, pentru că a secat Dunărea. Au mai fost situații. În 2003, mi se pare, Cernavodă a fost închisă complet, centrala a fost închisă complet timp de o lună. N-a fost nici o agitație. E drept că aveam termocentrale pe cărbuni, care asigurau necesarul energetic al țării. Acum nu mai există. De-aia spuneam de politicieni. Au închis termocentralele pe cărbuni fără să pună ceva în loc. Bun, le închidem, pentru că vrem cu poluarea, cu așa, cu verde și așa mai departe… OK, dar mai întîi punem ceva în loc. Punem măcar niște stații de stocare. Aflăm acum, și nu din surse dintr-astea alarmiste, ci oficiale, că noi producem foarte mult curent ziua și îl vindem la preț foarte mic. Plătim ca să fie preluat, pentru că nu avem niște stații de depozitare. Arată lipsa de implicare, de inconștiență a politicienilor. Nu poți să închizi niște unități care îți asigură independența energetică fără să pui ceva în loc. Repet, bine, ai dezvoltat energia verde, foarte bine, dar ce faci cu această energie dacă tu nu ai niște spații de stocare? Am înțeles că sînt în lucru acum și în 2-3 ani vor fi gata.

Revenind, nu erau informațiile astea, erau și alte moduri de abordare. Văzusem la un moment dat niște hărți în care 35 grade, acum cîțiva ani, însemnau o temperatură OK. Acum e cod roșu.

(Dar recomandările? În condițiile în care oamenii lucrau mai mult la cîmp, li se recomanda să nu stea afară între 11.00 și 17.00?). Nu mai țin minte asta. Omul, la țară, el știa foarte bine: dacă mergi la cîmp vara, cînd te bate soarele în cap, îți pui ceva pe cap, o pălărie, un batic – tot timpul trebuie să ai lîngă o sursă de apă… Omul, la țară, știa lucrurile astea. Uite, nu țin minte indicații de genul ăsta, dar nu țin minte nici informațiile astea, repet, alarmiste, și campaniile astea, intenționate sau nu. Nu era panica asta, sîntem înnebuniți. Bine, există și un principiu al manipulării. Distragi atenția omului de la problemele reale dîndu-i multe altele mici, să-i fie concentrată atenția pe anumite aspecte. Cum ar fi că trebuie să reducem consumul de energie electrică. Trebuie să reducem consumul de apă…, dar pe de altă parte, la festivalurile astea, nu vreau să fiu prost înțeles, dar se consumă curent electric enorm. Nu zic să închizi festivalurile, să le interzici, dar nici nu poți să fii atît de ipocrit… Să avem aceeași măsura peste tot.

Revenind la întrebarea cu codurile de caniculă…, stăteau oamenii la meteo, se uitau cum va fi. Era în vogă atunci Busu, cel care dădea astea (rîde). Dar nu era panica asta și omul știa de la sine exact ce are de făcut. Erau lucruri pe care le-au învățat singuri. Apoi, nici nu aveau televizor în anii ’50-’60 să învețe cum să se comporte pe caniculă. Noi am mai avut perioade de astea și de secetă prelungită, și de caniculă.

În momentul în care ești bombardat cu foarte multe informații nu ai timpul fizic necesar să stai să analizezi, să vezi cîte sînt justificate, cîte sînt de reale, care ar trebui să fie primordială pentru tine. Înainte, într-adevăr, erau și mai puține informații, puteai să stai să le discuți, să le analizezi, acum, la cîte vin, le asimilezi pur și simplu… Le primești fără să mai stai să-ți pui niște întrebări.

Să fim sănătoși și să fim echilibrați în toate, și să încercăm să ne detașăm puțin de toate informațiile astea care vin din toate părțile și nu fac decît să-ți complice viața, să te încarce emoțional, să te afecteze psihic, pentru că nu vezi cîte se întîmplă… – drone, nu este curent, nu mai este apă… Te panichezi și ajungi să te îmbolnăvești. E păcat să îți consumi sănătatea cu lucruri de genul ăsta”.