Știință și inginerii

Cercetătoarea Mădălina Ungureanu-Iuga, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, alături de primarul Emil Boc, după ce a cîștigat o mențiune la cea de-a XII-a ediție a Premiilor „Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători în Știință și Inginerie”, organizată de Primăria Cluj-Napoca: ”Și pentru toți cei care se întreabă de ce Primăria pe care o conduc organizează un astfel de eveniment este că pentru îmi aduce aminte de perioada în care am condus Guvernul României. Îmi aduce aminte de știința de a-mi conserva poziția de premier, ascultîndu-l orbește pe Traian Băsescu, și de tot felul de inginerii care se făceau pe vremea aceea în țara noastră”.