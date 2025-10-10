Dulcegărie de la Primărie

Primăria Suceava a adunat de-a valma niște cuvinte frumoase pe care le-a pus într-un bol, a turnat niște miere, a mestecat bine și apoi le-a servit preparatul pensionarilor de Ziua Internațională a Persoanelor Vîrstnice, ignorînd faptul că unii dintre ei au diabet ori că li se apleacă de la atîta dulcegăraie: ”Pentru noi nu sunteți doar persoane vârstnice, ci oameni care poartă în suflet înțelepciunea anilor, bunătatea inimii și bogăția experienței de viață. Acest oraș și această țară au fost clădite cu munca, sudoarea și jertfa generației care astăzi este alcătuită din seniorii noștri. Vă transmitem respectul, recunoștința și toată prețuirea noastră! Vă dorim să aveți o viață frumoasă, multă sănătate și liniște, pentru a vă bucura din plin de dragostea celor dragi”.

Primăria le-ar fi urat și călătorie plăcută cu autobuzele TPL, dar a mai găsit prin cămară atîta bun simț încît să nu o facă, după ce a tăiat gratuitățile pentru transportul public pentru toți pensionarii, inclusiv pentru cei cu pensii mici și foarte mici.

Cu autoBuzele umflate