Așa școală, așa televiziuni!

Cei care citiți regulat această rubrică, probabil că ați sesizat fixația mea legată de școală, de calitatea studiilor, de însușirea (”întocmai și la timp!”, cum zicea o adîncă vorbă din vremea armatei obligatorii, care avea măcar rolul de a educa niște sălbatici care altfel ar fi rămas tot sălbatici) normelor elementare de limbă, ceea ce face de fapt diferența dintre un om întreg și o panaramă. De ani întregi se tot discută despre inadecvarea programei școlare din România la cerințele europene, de fapt la acele ale lumii în care trăim în ziua de azi, care nu mai are absolut nici o legătură cu cea în care am evoluat (sau nu!) noi, cei mai în vîrstă.

Ca om care a petrecut mai bine de trei decenii la catedră, înțeleg poate mai bine decît mulți alții ce ne transformă într-o nație de needucați, incapabili de a trece celebrul test Pisa, care dovedește indubitabil că analfabetismul funcțional este definitoriu pentru marea masă de școlari adolescenți.

Că asta e realitatea crudă și cruntă ne-a demonstrat-o chiar deschiderea noului an școlar cînd, ca de obicei, toate televiziunile i-au năpădit pe elevi, profesori și părinți. Restructurarea impusă de un neterminat devenit ministru a transformat festivitățile obișnuite în circ, iar elevii n-au înțeles din nou ce se întîmplă. Unul din ei, care s-a trezit brusc navetist la o școală de la mama dracului, a explicat la știrile RTV, în puțina limbă română însușită, cea care îl va ajuta să pice testul Pisa, că ”este UN TRASEU DESTUL DE MULT pînă la școală”.

Nu vă grăbiți să-i plîngeți de milă, fiindcă la asemenea nivel de cunoștințe de limbă, dacă n-o ajunge primar sau viceprimar la Suceava, are șanse maxime să ajungă reporter la aceeași România TV. Dovada se numește Marina Cioacă, care se află într-o relație de dușmănie reciprocă și eternă cu limba română, chestie apreciată de șefii ei, care au luat-o de pe stradă și au adus-o de la o vreme în studio. De unde, ca o dovadă vie că a avut același ”TRASEU DESTUL DE MULT” pîn` la școală, iată cu ce ne pricopsi pe 26 septembrie la ora 10:10: ”SÎNTEM ȚARA CU CEI MAI MULȚI KILOMETRI CARE NE DESPART DE UCRAINA”! V-ați prins ce a vrut să spună poetul, pardon, analfabeta funcțional Marina Cioacă? Dacă nu, vă dau eu traducerea, cu explicații: ea n-a vrut să spună că România și Ucraina sînt pe părți opuse ale Planetei, eventual în emisfere diferite, ci tocmai invers: că Ucraina și România au cea mai lungă frontieră comună. Că dintre toate țările care se învecinează cu Ucraina, România împarte cu aceasta cea mai lungă linie de frontieră. V-ați prins ce e cu testul Pisa? Înțelegeți ce este un analfabet funcțional? Dacă nu, căutați filmările lui Dinu Zară cu primarul Sucevei.