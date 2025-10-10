Strategia pentru care, încă, nu există o continuitate

Conform presei centrale, omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, proprietarul celui mai puternic grup de construcții din România, și-ar fi manifestat intenția pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, aflat în prezent în proprietatea magnatului indian Sanjeev Gupta.

”Asta este o discuție interesantă, cu tot respectul față de un antreprenor român care a reușit o performanță. De curînd m-am întors de la Iași și am folosit autostrada pe segmentele ei, autostrada A7, pe segmentele ei date în folosință și n-am putut să nu mă gîndesc la dinamica, la rapiditatea cu care compania lui a reușit să aducă țării un lucru pe care eu nu speram să-l mai văd în timpul vieții mele. Să plec de la București și să vin spre Iași pe o autostradă. Asta arată hotărîrea unui antreprenor care își vede de treabă. Acum, cu privire la combinatul siderurgic, eu cred că Umbrărescu are șanse și are și putere, și își va dovedi după aceea capacitatea de a administra un astfel de combinat. Combinatul siderurgic, însă, este un subiect foarte sensibil. Este legat foarte mult de sectorul energetic și este legat foarte mult, face parte, este miezul sectorului industriei grele, metalurgice. Ca să devină performant, ca să nu fie pe pierdere, probabil că acolo trebuie o reinventare a misiunii acestui combinat, într-o lume care cere și decarbonare, iar investițiile în unități de captare a carbonului la sursă, la furnale, sînt uriașe. Cere în același timp să avem în continuare industrie dezvoltată, ai nevoie de metal, ai nevoie de oțel. Tot acolo există și intenția dezvoltării unei uzine pe hidrogen. Lucrurile sînt complexe, nu sînt atît de simple și nu cred că e vorba doar de o semnătură pe o filă. De ce nu ar trebui să vedem și o viziune a statului în chestiunea asta? Pentru că degeaba ne lăudăm că România are un sector energetic performant și putem deveni un hub de energie regională, dacă nu ne gîndim la creșterea producției de energie către ce se duce. Dincolo de faptul că cetățeanul va avea acces mai facil și poate și la un preț mai mic la energie în viitor, trebuie să ne gîndim cu o minte mai limpede ce facem la propriu cu energia pe care o producem în economie. Adică, cum dăm producția de gaze naturale spre sectorul industrial, cum dăm hiperproducția de energie electrică spre sectorul industrial. Cum folosim această energie în industrie? Nu văd încă o continuitate a strategiei energetice care există, scrisă și adoptată de Guvern către o strategie de… Nu aș folosi industrializare, ci de dezvoltare economică a sectorului industrial”. Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro.