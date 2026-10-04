Dronă de toamnă lîngă grădina de vară

Primarul orașului Solca, Cornel Țehaniuc, s-a pregătit să intervină ca să facă nu-știu-ce după ce a fost dat mesajul Ro-Alert cu privire la prezența unei drone, dar nu a mai fost cazul: „N-am putut lua nici o măsură. Doar am pregătit o echipă de voluntari ca să putem participa în caz de nevoie. Voluntarii au fost mai rapizi, fără a fi organizați de noi au fost acolo. Cînd am ajuns, accesul era deja restricționat. A căzut în fostul parc balnear, în apropierea grădinii de vară”. Drona nu a făcut victime.

Deci, omenii îi pot mulțumi Celui de Sus că nu s-a întîmplat nimic grav, pentru că a avut grijă ca drona să pice în apropierea grădinii de vară toamna, dar și cu noaptea în cap, și, deci, nu era nimeni în zonă.

Vatra Dronei