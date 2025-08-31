Domnilor ziariști,

Subsemnata, Primăria Municipiului Suceava, nominalizată de dumneavoastră la rubrica ”Jupân de Pardon” în ultimul număr al Jupânului, îmi exprim, prin intermediul reprezentanților mei cei mai autorizați, dl. Primar și dl. Subprimar, întreaga revoltă față de cele scrise acolo și vă somez să publicați această replică virgulă care să lămurească, iar virgulă, cît de cît lucrurile.

Așadar, după mintea dvs. cea puțină, faptul că noi, aleșii supremi ai urbei, am hotărît să atribuim un spațiu adecvat copiilor doritori de a practica ”sportul minții” este cumva greșit. Cu mult mai multa noastră minte decît a voastră am stat și am cugetat, iar apoi am conchis că voi habar n-aveți ce e acela șah. Că iarăși virgulă cînd zici ”sportul minții”, păi tre` și s-o ai, ca să poți juca, în timp ce voi, ăștia de la Jupânu`, n-aveți cum juca, fin`că n-o aveți. Asta v-o spun eu, dl. subprimar Bobby Cușnir, care am fost educat încă din fragedă pruncie în spiritul jocului minții, dovadă și numele ăsta, adică porecla, Bobby. Băi, fraierilor, de Bobby Fisher ați auzit? Cel mai mare dintre șahiștii mari de pe lume. Un fel de Messi al șahului, ca să pricepeți și voi ce vreau să spun. Deci, din dragoste pentru Bobby Fisher mi-am spus și eu Bobby.

Ei, dacă ați priceput-o p-asta, deși am îndoieli, atunci hai s-o lămurim și p-aia cu baza sportivă de la ieșirea spre Fălticeni, inaugurată de domniile noastre împreună cu genialul conducător al destinelor fotbalului românesc, dl. Burleanu, cu care ne-am și pozat, dacă vreți să știți. Ei bine, e încuiată doar temporar, că s-a pierdut pe undeva cheia, dar am prins în buget o sumă adecvată ca să acopere un lacăt și cheile aferente. Facem o re-inaugurare imediat ce terminăm de vopsit asfaltul din jurul ei cu dungi pentru parcare, ca să avem unde să-l amendăm pe nesimțitul ăla de Popovici al vostru, care ar fi în stare să ceară mocangeală și pentru parcat acolo, așa cum au mai cerut și alți nesimțiți de la presă.

Primăria, adică un primar și-un subprimar,

Vopsind parcări cu var și cu mult har