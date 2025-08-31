Prea fugăriți, prea obosiți

Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, este îngrijorat că în cîțiva ani unele catedre vor rămîne descoperite: ”Prin măsurile luate, deja au fugărit din sistem suplinitorii calificați. Cei care aveau note de trecere peste șapte și nu puteau să ia un post în învățămînt. Oamenii nu vor sta acasă, își vor căuta un loc de muncă în altă parte. În 4-5 ani, peste 30% din salariații din învățămînt ies la pensie. Vor mai veni cei care pleacă acum din sistem, fugăriți, vor mai reveni oare în sistem?”.

Probabil că unii vor reveni fugăriți de atmosfera pe care au găsit-o în altă parte. Problema e că fiind fugăriți de colo-colo aceștia nu vor mai da la catedră randamentul așteptat.

AtmoSfera, conul și cilindrul