Domnilor ziariști,

Subsemnatul, Ștefan Alexandru Băișanu (”Sandu”, pentru prieteni, oarecum pe principiul ”George = Gheorghe” Flutur, adică virgulă cînd îmi zice cineva Sandu sau Săndel, e clar că sîntem prieteni, ceea ce n-aș băga mîna în foc că e valabil și pentru voi, cei de la Jupânu`, dar poate că în timp o să vă cîștigați dreptul de a mă numi Sandu sau poate chiar Săndel…), deputat în Parlamentul României din partea… mea, că iar virgulă cînd am intrat în Parlament, am intrat din partea SOS, însă între timp mi-am dat seama de incompatibilitatea ideologică și principială (vreți să vă mai spun d-astea?, că noi, filosofii, putem vorbi/scrie ore la rînd fără să spunem ceva…) cu liderul nostru (adică al lor, de cînd nu mai sînt la SOS), multa…, aaa…, pardon: mult iubita doamnă Șoșoacă virgulă din nou care nici nu prea mai are cum coordona partidul de la distanță, iar un partid cu membrii la București ori Suceava și cu conducerea la Bruxelles e clar că nu are cum fi pe placul meu, declar că am fost surprins în mod plăcut de faptul că m-am văzut în paginile ultimului număr al Jupânului, și într-o fotografie, și într-un textuleț. Lîngă poză scrieți că eu mi-am retras semnătura de pe propunerea de destituire a președintelui, ceea ce e valabil, explicația corectă fiind însă alta decît cea dată de dvs., anume aceea că am avut un vis: se făcea că dl. Iohannis demisiona înainte de destituire, ca să nu-și piardă și a 8-a casă, pe care nu i-ar mai fi dat-o RAPPS-ul în caz de demisie! Nici nu era greu de visat așa ceva. Cît privește articolașul ”Frate doar cît să treacă puntea”, aveți noroc că am plecat de acolo, că dacă mai eram membru SOS, aș fi informat-o pe enorma… pardon: marea doamnă Șoșoacă virgulă din nou că ați spus că dînsa e Dracul. Și știți expresia ”dracul gol”, nu? Păi, asta v-ar mai trebui: să o vedeți pe doamna Dracul goală!

Deputat Ștefan Alexandru Băișanu, păcat că nu-s alegeri și la anu`