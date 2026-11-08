Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, Vasile Rîmbu, primar PSD, PNL și care partid mai e, că virgulă cînd scriitorul ăla mare al cărui nume nu l-am găsit în stația de autobuz unde-mi fac eu lecturile a zis că iar virgulă ”ca românul imparțial”, probabil că la mine s-a referit (și ce dacă a spus-o cu mai bine de 100 de ani înainte să ajung eu Primar, ce, numai Nostradamus ăla a fost vizionar, scriitorul meu preferat, al cărui nume îmi scapă, nu putea să fi fost și el?), doresc să semnalez cîteva derapaje pe care le-ați comis în articolul de pe prima pagina a ultimului număr al Jupânului, intitulat ”Facem Suceava de rușine!”.

În primul rînd, e vorba de apelul pe care-l faceți către numitul Gheorghe Șoldan (uzurpatorul funcției mele de șef penelist al PSD-ului municipal Suceava, el nereușind nici măcar să ocupe cu fesele două luntre, ca mine, ci doar una, și aia a Ciumei Roșii, de unde și lipsa calității de mediator), preș. al Consiliului Județean Suceava, de a face un fel de anti-lobby pe lîngă ministrul Dezvoltării, dl. Alexandru Stoica, iarăși virgulă ca să nu-mi dea mie, adică de fapt vouă, sucevenii mei dragi, pentru binele cărora care am ales eu să mă sacrific timp de măcar 4 ani în care să facem Suceava bine și la vară cald, banii necesari pentru implementarea unor proiecte fără de care nici nu v-ar fi atît de bine, nici la vară cald. Așadar, ziceți voi că ar fi bine ca Șoldan ăsta de la PSD să-i zică lu’ Stoica ăla de la PSD să nu-i mai dea bani primarului Rîmbu de la PNL, pardon: tot de la PSD! Adică, îndemnați la sabotaj pe față în interiorul partidului, dar și la măsuri împotriva Sucevei și a locuitorilor săi, votanții mei dragi. Și pentru ce? Pentru o amărîtă de sală polivalentă pe care ete că n-am chef s-o văd inaugurată.

Păi nu mai bine facem parc industrial? Nu, că ăsta era al lui Donțu. Atunci stadion? Nu, că voia Lungu. Atunci poate roată d-aia mare ca în Prater? Nu, că tot Lungu o voia. Gata, știu: facem un ou mare, mare. Cuuummm? E și asta? De-al lui Flutur? Nu-i nimic: mai facem unul, ca să arăt că eu am o pereche.

Primar Rîmbu Vasile, pregătind pentru la vară foarte călduroase zile